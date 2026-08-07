Трамп розлютився через витік інформації про дефіцит запасів зброї у США, – CNN

Витоки інформації можуть надходити від чиновників в адміністрації, які виступають проти війни і прагнуть змусити Трампа вивести США з війни з Іраном.

Президент США Дональд Трамп був розлючений витоком інформації в ЗМІ про скорочення американських запасів зброї, оскільки, на його думку, це послаблює його позиції на переговорах з Іраном. Про це пише CNN, посилаючись на заяви американських чиновників.

Співрозмовники видання зазначили, що на засіданні кабінету міністрів минулого тижня роздратований Трамп порушив питання щодо висвітлення в ЗМІ проблеми низьких запасів боєприпасів. Вони зазначили, що Трамп уже протягом кількох місяців був добре обізнаний про потенційні проблеми, пов’язані з боєприпасами, і ці повідомлення не стали для нього несподіванкою.

"Але він був розгніваний тим, що інформація з’явилася у переломний момент конфлікту і що вона продовжує залишатися публічною в той час, коли він хоче продемонструвати свою силу", – пише CNN.

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У четвер Трамп заявив, що "у США величезні запаси боєприпасів, особливо певних типів". Проте, схоже, він визнав, що принаймні частина інформації в ЗМІ про запаси була точною. Він заявив, що його адміністрація домагатиметься "тривалих тюремних термінів" для тих, хто, як з’ясувалося, оприлюднив інформацію.

Поки що гнів президента не був спрямований конкретно на міністра оборони Піта Хегсета. За словами чиновників, Трамп доручив Міністерству юстиції знайти, як він висловився, "зрадників" в адміністрації, які розголошують інформацію.

При цьому чиновники Білого дому припускають, що витоки інформації походять від антивоєнних чиновників в адміністрації, які хочуть змусити Трампа вивести Сполучені Штати з конфлікту.

Питання щодо запасів боєприпасів виникли ще на початку конфлікту з Іраном. Відтоді Трамп звинувачує попередню адміністрацію в тому, що вона допустила вичерпання запасів, зокрема через постачання зброї в Україну.

Трамп про зброю для України

Президент США фактично підтвердив, що відмовив президенту України Володимиру Зеленському у наданні далекобійних ракет Patriot.

"Нам самим потрібні ракети. Байден передав Україні боєприпасів на 300 млрд доларів. Коли я йшов, наші склади були повні, а тепер ми їх поповнюємо", – заявив Трамп.

Водночас Трамп зазначив, що у США є запаси боєприпасів по всьому світу, і якщо вони знадобляться, то "ми їх візьмемо".

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