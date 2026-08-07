'Нам самим потрібні': Трамп відреагував на прохання Зеленського надати ракети до Patriot

Президент США заявив, що Джо Байден передав Україні боєприпасів на $300 млрд.

Президент США Дональд Трамп фактично підтвердив, що відмовив президенту України Володимиру Зеленському надати далекобійні ракети, відповідаючи в Білому домі на питання журналістів.

Зокрема, один з журналістів зазначив, що за словами Зеленського, Україна гостро потребує ракет до Patriot.

"Нам самим потрібні ракети. Байден передав Україні боєприпасів на $300 млрд. Коли я йшов, наші склади були повні, а тепер ми їх відновлюємо", - заявив Трамп.

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Очільник Білого дому також прокоментував посилення російських атак на цивільні об'єкти в Україні:

"Послухайте, ми до цього не причетні. Нас розділяє океан. Але мені неприємно бачити, як гинуть молоді люди".

Водночас, Трамп зазначив, що США мають запаси боєприпасів по всьому світу й якщо вони знадобляться, то "ми їх візьмемо".

Окрім цього, він додав, що у США є "певні види боєприпасів, які мають велику потужність і запаси яких необмежені".

"Є й інші види, запаси яких дещо обмежені, але ми отримуємо їх щодня", - додав він.

Запаси ракет в США

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними The Washington Post, між президентом США Дональдом Трампом та міністром оборони Пітом Гегсетом відбулася гостра суперечка через дефіцит ракет. Видання зазначає, що через це обмежуються військові можливості США у війні з Іраном. Джерела, знайомі з перебігом розмови, повідомляє, що конфлікт стався минулої п'ятниці під час засідання Кабінету міністрів у Кемп-Девіді. Трамп був переконаний, що проблему із запасами боєприпасів уже вирішено, тому вимагав від Гегсета пояснити, чому ситуація виявилася набагато гіршою.

Також ми писали, що за даними FT, під час зустрічі в Овальному кабінеті, президент США Дональд Трамп відхилив прохання президента України Володимира Зеленського про надання сотень додаткових ракет до системи ППО Patriot. Він пояснив це рішення дефіцитом цих ракет на складах США. Окрім цього, Трамп зазначив, що Вашингтон сам потребує боєприпасів для захисту американських баз на тлі війни на Близькому Сході. Окрім цього, США досі вагається й щодо передачі Україні технологій на виробництво цих боєприпасів. Видання зауважило, що якщо під час саміту НАТО в Туреччині Трамп запевнив Зеленського, що Вашингтон надасть Україні виробляти ці ракети, то вже згодом він не був таким категоричним.

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