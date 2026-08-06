Трамп заявив про 'величезні запаси' арсеналів ППО у США

Президент США заявив, що країна має великі запаси озброєння, а оборонна промисловість нарощує виробництво рекордними темпами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають "величезні запаси" боєприпасів, спростувавши повідомлення про їхній дефіцит. Водночас він повідомив, що влада розшукує джерела витоку інформації, які поширюють протилежні твердження. Про це американський лідер написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

"У Сполучених Штатах є величезні запаси боєприпасів, особливо певних видів. Крім того, за потреби значні партії виробляються та постачаються до США. Оборонні компанії будують найбільшу кількість заводів і фабрик за всю історію нашої країни", – заявив Трамп.

Президент також різко відреагував на публікації про нібито нестачу озброєння в американській армії. За його словами, правоохоронці вже шукають "джерела витоку", які поширюють, як він висловився, "зрадницькі заяви":

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Нагадаємо, що заява Трампа пролунала після серії публікацій у американських ЗМІ про можливе виснаження запасів боєприпасів. Раніше глава Пентагону Піт Гегсет також назвав неправдивими повідомлення про нестачу ключових видів озброєння у США.

Водночас The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомляла, що минулого тижня Трамп вимагав пояснень від Гегсета щодо дефіциту боєприпасів, який нібито обмежив військові можливості Вашингтона під час війни проти Ірану.

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