Американці були готові викупити гелікоптери незалежно від їх технічного стану.

Сполучені Штати Америки запропонували Колумбії викупити всі 20 її вертольотів Мі-17 за 300 млн дол з метою їх подальшої передачі Україні, однак колумбійці відмовилися. Про це повідомляє портал Infodefensa.

Американці були готові викупити гвинтокрилі машини незалежно від їх технічного стану, який, вочевидь, залишав бажати кращого. Справа в тому, що на момент перемовин гелікоптери прослужили 27 років.

Повідомлялось, що лише 9 з них були у льотному стані. Ще 9 колумбійських Мі-17 стояли на консервації, а кілька машин, що залишилися, стали донорами деталей для решти парку.

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Примітно й те, що колумбійці не зможуть відремонтувати Мі-17, бо на пов'язаних із Росією підрядників наклали санкції. Тому Колумбія скоро може стати володаркою "найдорожчого металобрухту" ціною в 300 млн дол.

На думку Infodefensa, дивна (на перший погляд) позиція Колумбії має два пояснення. По-перше, колумбійські політики хотіли зберегти нейтралітет на міжнародній арені та не йти проти РФ. По-друге, військові не захотіли віддавати Мі-17, оскільки в цьому випадку вони залишилися б без середніх військово-транспортних вертольотів.

Україна отримала аргентинські гелікоптери

Раніше стало відомо, що Хав'єр Мілей передав нашій країні два вертольоти Мі-171Е, які раніше були поставлені Аргентині Росією. Цей вертоліт є однією з численних модифікацій радянського Мі-8, який здійснив перший політ в 1961-му. Передбачалося, що Мі-171Е забезпечуватимуть аргентинські антарктичні станції, а також використовуватимуться для пошуково-рятувальних робот.

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