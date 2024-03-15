Латиноамериканська країна не може розрахуватися з підрядником через блокування системи Swift.

Колумбія змушена відстрочити платіж Росії за обслуговування своїх вертольотів Мі-17. Підрядник не може отримувати виплати внаслідок блокування міжнародної банківської системи Swift та включення її до так званого "списку Клінтон". Про це повідомляє Infodefensa.

Згідно з даними видання, з юридичних причин Колумбія не може оплатити підписаний контракт на обслуговування вертольотів типу Мі-17-1В, Мі-17МД та Мі-17-В5. Як заявили військові, дію цих угод призупинено, оскільки підрядник не може отримувати платежі внаслідок блокування банківської системи.

"Уряд Колумбії наполягав на своїй позиції щодо утримання від будь-яких прямих або непрямих операцій з компаніями, які постраждали від міжнародного права вето внаслідок вторгнення РФ в Україну", - пише ЗМІ.

Зазначається, що Колумбія нині має в наявності 20 одиниць таких вертольотів, з яких дев'ять перебувають у робочому стані, дев’ять знаходяться в процесі збереження, ще два пошкоджені і "чекають запчастин для свого відновлення".

Вітчизняне профільне видання Defense Expressнагадує, що взимку 2023 року США пропонували Колумбії віддати свої гелікоптери радянського та російського виробництва для Збройних сил України. Втім, Колумбія та інші латиноамериканські країни відповіли відмовою.

Військова допомога Україні - останні новини

Естонія запропонувала план, як знайти 120 мільярдів євро для допомоги Україні. Постійний секретар міноборони країни Кусті Салм заявив, що запозичення на фінансових ринках або взяття з національних бюджетів є найкращим способом для досягнення цієї мети.

Як сказав естонський чиновник, виділення 120 мільярдів євро на рік на військову допомогу Україні - "це орієнтовна цифра того, чого має бути достатньо, щоб Україна виграла війну".

Також УНІАН повідомляв, що Португалія виділила кошти на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України. Мова йде про 100 мільйонів євро.

Раніше ця країна вже поставила Києву танки Leopard 2A6, понад 40 бронетранспортерів М113, артилерійські боєприпаси, гаубиці, безпілотники, генератори та спорядження.

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