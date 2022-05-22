Сьогодні, 22 травня, з офіційним візитом до Києва приїхав президент Польщі Анджей Дуда.

Ніхто не може порушити єдність Польщі та України, у тому числі журі пісенного конкурсу "Євробачення".

Про це зазначив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді у присутності президента Польщі Анджей Дуди.

"Ніхто не може порушити нашу єдність (між Україною та Польщею - УНІАН): ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні", - наголосив Зеленський.

За його словами, український і польський народи поставили один одному 12 балів "сьогодні і назавжди!".

Скандал з українським журі на "Євробаченні"

Як повідомляв УНІАН, український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania здобув перемогу у пісенному конкурсі "Євробачення-2022", який відбувся в італійському Турині.

У фіналі національне журі від України не дало жодного балу конкурсанту з Польщі, що викликало обурення українців і скандал навколо оцінок українського журі.

До складу українського журі увійшли Вадим Лисиця, Андрій Капраль, Ірина Федишин, Андрій Яцків і Лук'ян Галкін. Після того, як розгорівся скандал через оцінку Польщі, українське журі виправдалося за свої бали.

Після цього голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Микола Чернотицький заявив, що наступного року українці відкритим голосуванням визначатимуть склад професійного журі від України, яке братиме участь у Євробаченні.

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