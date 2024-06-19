Раніше президент Франції ініціював відправлення французьких інструкторів до України.

Лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла заявив, що у разі його призначення на посаду прем'єр-міністра Франції, він не відправлятиме французькі війська до України та не надсилатиме ракети дальнього радіуса дії. Водночас за його словами, Франція продовжить надавати боєприпаси, пише Politico.

"Моя позиція не змінилася, і вона полягає в підтримці України шляхом надання оборонного обладнання, боєприпасів, оперативної логістичної підтримки та оборонного озброєння, щоб Україна могла захистити себе і утримати фронт. На відміну від президента [Еммануеля Макрона], я виступаю проти відправки французьких військ і солдатів в Україну", - зазначив Барделла журналістам у середу під час виставки озброєнь Eurosatory.

Він вважає, що чоботи на землі є "червоною лінією".

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За інформацією Reuters, Барделла також виключив відправку ракет дальнього радіуса дії, які можуть вразити російську територію.

Водночас у Politico нагадали, що Париж та Київ закінчують розробку планів щодо відправки в Україну французьких інструкторів, проте ці плани можуть бути підірвані, якщо "Національне об'єднання" увійде до французького уряду після дострокових виборів. Відомо, що вони відбудуться 30 червня і 7 липня.

Своєю чергою Барделла заявив, що перемога його партії не послабить Францію на світовій арені.

"Я не маю наміру послаблювати голос і зобов'язання Франції на міжнародній арені, і я буду ставитися до цього з великою повагою", - зауважив він журналістам та повторив, що його партія більше не хоче, щоб Франція виходила з об'єднаного командування НАТО поки триває війна в Україні.

Також у виданні зазначили, попри те, що Барделла засудив "порушення Кремлем територіальної цілісності України", він підкреслив, що планує "уникнути будь-якого ризику ескалації у відносинах з Росією, тому що РФ є ядерною державою, і я відданий відновленню миру і політичної стабільності в цьому регіоні".

Відправка французьких інструкторів в Україну - що відомо

Раніше президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що відправка в Україну західних інструкторів є легітимним заходом, а не ескалацією. Він зазначив, що таке питання було піднято ще 26 лютого.

"Президент Зеленський і його міністр оборони висловили чітко потреби України. Україна сьогодні мобілізує набагато більше людей, і їх треба буде навчати. Це будуть десятки тисяч нових солдатів. І більш ефективно і практичніше це робити на українській території. Це легітимний захід", - пояснив Макрон.

Водночас віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні, який відомий своєю проросійською позицією, запропонував Еммануелю Макрону самому поїхати воювати в Україну.

"Я кажу йому: Макрон, ти йди і воюй, але не зли італійців, які хочуть жити в мирі. Ніколи жодна італійська куля чи бомба не потрапить у Росію, ми не хочемо Третьої світової війни на нашому порозі", - сказав Сальвіні.

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