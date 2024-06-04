'Ти йди і воюй в Україні': віце-прем'єр Італії назвав Макрона 'божевільним'

Він заявив, що Макрон нібито хоче "відправити італійців на бійню".

В Італії запропонували французькому президенту Еммануелю Макрону самому поїхати воювати в Україну.

Відповідну заяву зробив віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні під час виступу у Барі, передає Gazzetta Matin.

"Я кажу йому: Макрон, ти йди і воюй, але не зли італійців, які хочуть жити в мирі. Ніколи жодна італійська куля чи бомба не потрапить у Росію, ми не хочемо Третьої світової війни на нашому порозі", - заявив Сальвіні. Відео дня

"Я наведу вам приклад війни: якби ми поступилися суверенітетом у військовій сфері Європейському Союзу і мали б єдину європейську оборону, завтра Макрон і такі божевільні, як він, відправлять наших дітей на бійню. Президент Республіки є гарантом Конституції, яка вимагає від нас відмовитися від війни. Ми ненавидимо війну", - додав він.

Відправка військових в Україну: що відомо

Макрон взяв на себе лідерство у питанні можливої відправки заіхдних військ Україну. Він заявляв, що Париж буде змушений обговорити це, якщо росіяни прорвуть фронт і Київ звернеться по допомогу.

Спочатку більшість країн висловилася проти такої ідеї, однак згодом низка союзників України повідомила про готовність відправити інструкторів.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ привітав французьку ініціативу направити інструкторів для підготовки українських військових. Згодом у Міноборони зазначили, що обговорення ще тривають.

Вас також можуть зацікавити новини: