У вилученому документі пропонувався більш тісний "союз" з РФ та вихід країни з Північноатлантичного Альянсу.

Французька ультраправа партія "Національне об’єднання" видалила частину своїх пропозицій щодо оборонної політики зі свого веб-сайту. Зокрема, з документу вилучені розділи, які пропонували поглибити дипломатичні зв’язки з Росією, призупинити проекти співпраці з Німеччиною та вийти з об'єднаного військового командування НАТО, пише Politico.

Зазначається, що видалені пропозиції були засновані на президентській кампанії лідера політсили Марін Ле Пен у 2022 році, під час яких її партія виклала 17 тематичних буклетів із викладом своїх пропозицій у всіх сферах політики. У той час як 16 буклетів залишаються в мережі, той, що присвячений обороні, було видалено з веб-сторінки.

Так, у маніфесті "Національне об’єднання" виступало за віддалення від Вашингтона, намагаючись взаємодіяти з Москвою. Зазначаючи, що Вашингтон "не завжди поводиться як союзник Франції", програма Ле Пен у 2022 році пропонувала шукати "союз з Росією з певних питань", таких як європейська безпека чи боротьба з тероризмом. У відкликаному документі також говориться, що Франція повинна "негайно" вийти з об'єднаного військового командування НАТО.

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"В останні місяці "Національне об’єднання" пом'якшило деякі зі своїх найбільш суперечливих позицій. У березні депутати Національного об’єднання утрималися при голосуванні щодо військової допомоги Україні. ... Того ж місяця висхідна зірка та президент "Національного об’єднання" Жордан Барделла сказав, ... що Франція повинна дочекатися закінчення війни в Україні, перш ніж залишити інтегроване командування військового альянсу", - вказує видання.

Як відомо, 9 червня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів та призначив вибори на 30 червня і 7 липня.

Діяльність ультраправих у Франції - останні новини

28-річний Жордан Барделла став кандидатом від ультраправих на пост прем'єр-міністра Франції. Якщо він стане главою уряду, це підвищить шанси Ле Пен стати президентом, коли Франція обиратиме главу держави 2027 року.

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