Триває розслідування.

У Пентагоні відсторонили одного з провідних радників міністра оборони США Піта Гегсета – Дена Колдуелла – через імовірну причетність до витоку інформації.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на американського чиновника. Зазначається, що Колдуелл був відправлений в адміністративну відпустку за "несанкціоноване розголошення". Розслідування триває.

Агентство зазначає, що Колдуелл не такий відомий, як інші високопосадовці Пентагону, але він відіграє критично важливу роль. Зокрема, у нещодавно злитій переписці в месенджері Signal, куди випадково додали редактора видання The Atlantic, Гегсет називав Колдуелла найкращою контактною особою для Ради національної безпеки під час підготовки до ударів по хуситах в Ємені.

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"Рішення відправити Колдуелла в адміністративну відпустку не пов'язане з хвилею звільнень після того, як у січні Пентагон очолив Гегсет", – йдеться у матеріалі.

Що відомо про Дена Колдуелла

Колдуелл – ветеран морської піхоти, який служив в Іраку. Перед службою в Пентагоні він казав, що Америці було б краще, якби американські війська залишилися вдома, а війну в Ірану він називав "жахливим злочином".

Також він був скептичним щодо військової допомоги Україні і виступав за скорочення американської присутності в Європі.

Пентагон: інші новини

Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився розірвати контракти на "допоміжні послуги, такі як консалтинг та інші необов'язкові послуги". Йдеться про угоду на суму 5,1 млрд доларів. У списку на скорочення перебуває і контракт на 1,4 млрд доларів на реселлера програмного забезпечення для хмарних ІТ-послуг.

Раніше глава Пентагону під час виступу в Панамі заявив, що Сполучені Штати Америки повернуть Панамський канал з-під китайського впливу. За його словами, Штати та Панама забезпечать "безпеку каналу і його доступність для всіх націй".

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