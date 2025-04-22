Церетелі відомий тісними зв'язками з політичними елітами Росії, а його творчість часто викликала суперечки через близькість до влади.

Помер скульптор, друг диктатора Володимира Путіна Зураб Церетелі, який ліпив образи імперської Росії. Про смерть 92-річного митця повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За даними пропагандистів, Церетелі помер 22 квітня. Російський художник-монументаліст, президент Російської академії мистецтв і давній соратник Путіна відійшов у вічність в Москві.

Хто такий Зураб Церетелі

Зураб Церетелі народився 4 січня 1934 року в Тбілісі (Грузія). Він здобув освіту в Тбіліській академії мистецтв, де почав формувати свій характерний стиль, орієнтований на монументальні форми. У 1960-х роках Церетелі активно працював у сфері мозаїки, скульптури та архітектурного оформлення, здобуваючи популярність не лише в СРСР, але й за його межами. З часом він став одним із найвідоміших митців радянської епохи, а після розпаду СРСР — центральною фігурою у російському офіційному мистецтві.

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У 1997 році він очолив Російську академію мистецтв, де активно займається підтримкою молодих художників та великими культурними проєктами. Його найбільш відомі роботи — це гігантські монументи, зокрема пам’ятник Петру І у Москві та "Сльоза скорботи" в США. Церетелі часто критикують за надмірну пишність і театральність його стилю.

Церетелі також відомий тісними зв'язками з політичними елітами Росії. Його творчість часто викликала суперечки через масштаб і стиль, а також через близькість до влади.

У 2004 році Церетелі створив скульптуру "У здоровому тілі — здоровий дух", присвячену Володимиру Путіну, після того як спостерігав за ним на змаганнях з дзюдо. Диктатор побачив цю роботу в галереї художника, що стало для нього несподіванкою.

Критики називали Церетелі "придворним художником Кремля", зазначаючи, що його монументальні проекти відповідали державній ідеології та сприяли формуванню образу "великої держави". Особисті контакти з Путіним підкреслювали його статус у культурній еліті Росії.

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