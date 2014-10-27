Льотчики українського Національного контингенту обмінялися досвідом зі швейцарськими колегами

Іноземну делегацію, до якої увійшли представники льотного складу та логістичних служб, представляв підполковник Джордж Фаукс, українських військових - командир 56 окремого вертолітного загону військовий льотчик першого класу полковник Петро Пліс, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Тематика питань, що виносилась на обговорення, стосувалася специфіки виконання польотних завдань у повітряному просторі Ліберії, зважаючи на погодні умови країни, стан вертолітних майданчиків для посадок і можливості здійснення дозаправки вертольотів, спроможності льотчиків та рятувальників загону виконувати завдання з пошуку та евакуації потерпілих повітряним шляхом з водної поверхні чи з суші. Іншими словами, закордонних колег цікавив набутий українськими миротворцями досвід льотної роботи.

"Вже понад десять років вертолітний загін з України під егідою ООН виконує завдання в Ліберії. Внесок українських військових у забезпечення миру та стабільності в цій західноафриканській країні є неоціненним, як і набутий особовим складом загону досвід", - зазначив представник міністерства закордонних справ Швейцарії Крістофер Шілд.

Українські льотчики поінформували своїх швейцарських колег про реальний стан вертолітних майданчиків, розповіли про специфіку охорони вертольотів під час посадок на майданчик, що знаходиться не під юрисдикцією ООН, обговорили питання перспективної взаємодії, зокрема, щодо обміну інформацією про метеорологічну обстановку.

Командир 56 окремого вертолітного загону місії ООН у Ліберії військовий льотчик першого класу полковник Петро Пліс, презентуючи швейцарським льотчикам карту Ліберії, на якій нанесено основні вертолітні майданчики, зауважив: "Ми готові не лише ділитися інформацією, а й за необхідності допомагати в межах наших можливостей, адже розуміємо усю складність роботи в африканському небі".