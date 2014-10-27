Наліт екіпажів 56 окремого вертолітного загону місії ООН у Ліберії сягнув майже 30 годин

Загальний наліт екіпажів вже сягнув понад 550 годин. Середній наліт на одного льотчика склав понад 35 годин, зокрема, на вертольотах Мі-8 - 37 годин, а на вертольотах Мі-24 - понад 28 годин, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Як розповів командир 56 окремого вертолітного загону місії ООН у Ліберії військовий льотчик першого класу полковник Петро Пліс, днями наліт екіпажів українських вертолітників у повітряному просторі африканського континенту сягнув 30 годин. За час виконання завдань в Ліберії українські гелікоптери перевезли понад 705 пасажирів та майже 50 т вантажів.