Наліт екіпажів 56 окремого вертолітного загону місії ООН у Ліберії сягнув майже 30 годин
17:01, 27 жовтня 2014Військо
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Третій місяць поспіль особовий склад 56 окремого вертолітного загону місії ООН у Ліберії продовжує виконувати завдання з підтримання миру і безпеки.
фото mil.gov.ua
Загальний наліт екіпажів вже сягнув понад 550 годин. Середній наліт на одного льотчика склав понад 35 годин, зокрема, на вертольотах Мі-8 - 37 годин, а на вертольотах Мі-24 - понад 28 годин, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.
фото mil.gov.ua
Як розповів командир 56 окремого вертолітного загону місії ООН у Ліберії військовий льотчик першого класу полковник Петро Пліс, днями наліт екіпажів українських вертолітників у повітряному просторі африканського континенту сягнув 30 годин. За час виконання завдань в Ліберії українські гелікоптери перевезли понад 705 пасажирів та майже 50 т вантажів.
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