На базі клінічного центру Центрального регіону пройшли реабілітацію понад 500 учасників АТО

На даний час понад 500 із них пройшли оздоровлення у фізіотерапевтичній клініці, повідомляє прес-служба Міністрества оборони.

"Електролікування, магнітолікування, світлолікування, лазеротерапії механотерапія, баротерапії, грязелікування, ЛФК — це далеко не повний список того, що ми використовуємо для лікування та реабілітації учасників АТО. Протягом цього року впроваджено вісім нових методик для лікування військовиків, які отримали кульові та міновибухові поранення, черепно-мозкові травмами, різноманітні переломи", - розповів начальник клініки полковник медичної служби В’ячеслав Сивак.

У відділеннях та кабінетах клініки лікування проводиться на основі природних факторів з широким застосуванням бальнеологічних, фізіотерапевтичних, нетрадиційних та реабілітаційних комплексів, методів та методик.