Миколаївці зустріли героїв-десантників, які повернулися з АТО

Тримаючи в руках українські прапори та різні елементи національної символіки, люди скандували: «Слава Україні» та «Героям Слава», «Слава ВДВ», «Слава нації», «Слава Збройним Силам України», йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Коли приїхали десантники, мешканці утворили коридор слави, зустрічаючи кожного героя з квітами, посмішками та скандуванням патріотичних гасел. Військовослужбовці були розчулені такою теплою зустріччю, дякуючи мешканцям за теплі та щирі слова підтримки.

Після короткої відпустки воїни повернуться до виконання бойових завдань в зону АТО.