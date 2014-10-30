Миколаївці зустріли героїв-десантників, які повернулися з АТО

15:13, 30 жовтня 2014
Військо
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У Миколаєві до військової частини прийшли кількасот мешканців міста аби зустріти десантників 79-ї окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ ЗС, які повернулися додому із зони АТО.

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Тримаючи в руках українські прапори та різні елементи національної символіки, люди скандували: «Слава Україні» та «Героям Слава», «Слава ВДВ», «Слава нації», «Слава Збройним Силам України», йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

mil.gov.ua

Коли приїхали десантники, мешканці утворили коридор слави, зустрічаючи кожного героя з квітами, посмішками та скандуванням патріотичних гасел. Військовослужбовці були розчулені такою теплою зустріччю, дякуючи мешканцям за теплі та щирі слова підтримки.

Після короткої відпустки воїни повернуться до виконання бойових завдань в зону АТО.

mil.gov.ua

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