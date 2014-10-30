Миколаївці зустріли героїв-десантників, які повернулися з АТО
15:13, 30 жовтня 2014Військо
0 0
У Миколаєві до військової частини прийшли кількасот мешканців міста аби зустріти десантників 79-ї окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ ЗС, які повернулися додому із зони АТО.
mil.gov.ua
Тримаючи в руках українські прапори та різні елементи національної символіки, люди скандували: «Слава Україні» та «Героям Слава», «Слава ВДВ», «Слава нації», «Слава Збройним Силам України», йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.
mil.gov.ua
Коли приїхали десантники, мешканці утворили коридор слави, зустрічаючи кожного героя з квітами, посмішками та скандуванням патріотичних гасел. Військовослужбовці були розчулені такою теплою зустріччю, дякуючи мешканцям за теплі та щирі слова підтримки.
Після короткої відпустки воїни повернуться до виконання бойових завдань в зону АТО.
mil.gov.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter