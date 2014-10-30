У Запоріжжі з військовими, які беруть участь в АТО, працюють психологи
16:35, 30 жовтня 2014Військо
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У Запоріжжі психологи відділу по роботі з особовим складом та громадськістю обласного військового комісаріату разом з фахівцями-психологами «Української асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій» працюють над підняттям бойового духу особового складу мотопіхотного батальйону та вивченню морально-психологічного стану військовослужбовців.
mil.gov.ua
З цією метою було проведено ряд занять, які присвячені бойовому стресу і його видам. Також військовослужбовцям було надано індивідуальні консультації, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.
Як зазначив заступник військового комісара по роботі з особовим складом полковник Михайло Логвінов, роботу психологів в підрозділі буде продовжено у сфері вивчення духовних можливостей особового складу, формуванню свідомості захисника Української держави, підготовці його психіки до виконання функціональних завдань під час бойових дій на сході держави.
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