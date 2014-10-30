У Запоріжжі з військовими, які беруть участь в АТО, працюють психологи

З цією метою було проведено ряд занять, які присвячені бойовому стресу і його видам. Також військовослужбовцям було надано індивідуальні консультації, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Як зазначив заступник військового комісара по роботі з особовим складом полковник Михайло Логвінов, роботу психологів в підрозділі буде продовжено у сфері вивчення духовних можливостей особового складу, формуванню свідомості захисника Української держави, підготовці його психіки до виконання функціональних завдань під час бойових дій на сході держави.