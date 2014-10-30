В зоні АТО вийшов у світ перший номер спецвипуску газети «Народна армія»

- Так звана польова версія газети буде тематично наповнюватися актуальними для солдата в зоні АТО матеріалами, - розповів головний редактор Центрального друкованого органу Міністерства оборони України «Народна армія» полковник Роман Драпак. - На війні для солдатів інформація не менш важлива, ніж вода і боєприпаси. Наша задача - оперативне і всебічне інформування військовослужбовців про рішення керівництва держави та Збройних Сил, основні події в країні і в армії, пропаганда передового досвіду, як бойового, так і з питань забезпечення армії. Але на першому плані у нас завжди був і залишається СОЛДАТ. Тому що весь тягар війни лежить на його плечах. Ми фокусуємо увагу на його важкій роботі, мужності і героїчних вчинках. Спецвипуски видання будуть працювати і на підвищення бойового духу бійця. Ми повинні розповідати солдату і про те, що про нього щодня молиться і дбає вся країна, яка пишається ним і вірить у перемогу.

Тираж спецвипуску «Народної армії» становить 4000 примірників. Для реалізації цього проекту в зону АТО прибула виїзна редакція газети під керівництвом полковника Романа Драпака.

- На наших передових позиціях, блок-постах, у підрозділах забезпечення або в вивільнених містах інформаційний вакуум - небезпечна річ, особливо, якщо розглядати це питання в контексті інформаційного протистояння, - каже Роман Драпак. - Тому наш колектив активно працював над реалізацією ідеї випуску спеціальної версії газети безпосередньо в зоні антитерористичної операції. Для цього ми створили пересувний польовий видавничий пункт і розгорнули його безпосередньо в зоні АТО. В цілому ж військові журналісти працюють в зоні АТО з початку проведення операції. Ми завжди там, де наш солдат.

Перші 500 номерів вже сьогодні відправили на передову.