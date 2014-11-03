МОУ вживає заходів щодо комплектування посад вищого офіцерського складу з урахуванням досвіду, набутого в АТО

У Міністерстві оборони України вживаються заходи щодо комплектування посад вищого офіцерського складу з урахуванням досвіду, набутого військовослужбовцями Збройних Сил України під час виконання ними бойових завдань в рамках проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

На виконання доручення Міністра оборони України генерал-полковника Степана Полторака, зазначене питання буде розглянуто під час найближчого засідання вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter