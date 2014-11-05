Курсанти-метеорологи забезпечують стрибки з парашутом колег з Військової академії

Під час підготовки та проведення стрибків з парашутом на території Центру забезпечення навчального процесу Військової академії група курсантів-метеорологів надає керівнику стрибків детальну інформацію щодо погодних умов.

Зокрема, про температуру, атмосферний тиск, вологість і густину повітря, напрям та швидкість вітру, хмарність, опади та видимість тощо. До їх обов’язків входить підготовка інформації про прогнозовані зміни погоди, вироблення рекомендацій щодо найбільш ефективного використання поточних погодних умов для десантування. Дані метеорологів необхідні і для точного налаштування страхувальних приладів, які примусово розкривають парашут на заданій висоті.

За словами завідувача кафедри військової підготовки Одеського державного екологічного університету підполковника Олега Грушевського, подібна співпраця з Військовою академією триває уже давно і дозволяє не лише метеорологічно забезпечити проведення стрибків з парашутом майбутніх офіцерів-десантників, а й набути необхідних практичних навиків курсантам-метеорологам, які вже за рік продовжать свою військову кар’єру на відповідних посадах у частинах та з’єднаннях українського війська.