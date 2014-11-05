Фонд BrainBasket та Міноборони навчатимуть інформаційним технологіям учасників АТО та переселенців

Участь у заході взяли: заступник Міністра оборони - керівник апарату Петро Мехед, голова правління Фонду BrainBasket Яніка Меріло, директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій, координатор програм освіти та розвитку «Центру зайнятості Вільних людей» Олена Фалалєєва, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

"Однією зі складових соціального захисту в збройних силах є соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби. Особливо актуальним дане питання постає в період проведення антитерористичної операції. Це обумовлено збільшенням кількості військовослужбовців, які будуть звільнені після оголошення демобілізації. Враховуючи зазначене, виникає об’єктивна потреба створення для них сприятливих умов та системи попередньої допомоги і адаптації", - зазначив, відкриваючи прес-конференцію, заступник міністра оборони - керівник апарату Петро Мехед.

Освітній Фонд BrainBasket запускає проект Coding for Future з навчання учасників АТО і переселенців основам тестування програмного забезпечення, який буде запущений разом з партнерськими тренінговими центрами та громадською ініціативою «Центр зайнятості Вільніх людей» за підтримки Міністерства оборони України в Києві. Проект дозволить колишнім учасникам АТО і людям, постраждалим від бойових дій, безкоштовно навчитися навичкам тестування програмного забезпечення.

За словами Голови правління Фонду BrainBasket Яніки Меріло, Coding for Future - це програма навчання, покликана допомогти і підтримати людей, постраждалих від військових дій, за допомогою навчання нової і перспективної IT-професії.

"Деякі навчальні групи з учасників АТО вже розпочали роботу. В цілому ж передбачається три варіанти навчання: комп’ютерні класи при госпіталях і реабілітаційних центрах, онлайн-навчання та заняття у тренінгових центрах. Для більшої зручності передбачається, що заняття будуть поділені на модулі, з можливістю зміни формату навчання", - розповіла Яніка Меріло.

За словами директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковника медичної служби Віталія Андронатія, зараз в Україні немає жодного військового госпіталю, де не проходили б лікування учасники АТО. Тож, на його думку, розпочати роботу щодо їх соціальної адаптації потрібно вже там, а ініціатива, про яку йдеться, є надзвичайно актуальною та потрібною.

Опанувати професію Молодшого інженера з тестування ПЗ в рамках проекту Coding for Future можуть колишні учасники АТО або люди, які були змушені змінити місце проживання. Передбачається, що навчання триватиме 3 місяці, після чого буде отриманий відповідний сертифікат. Після успішного закінчення програми учасникам допоможуть працевлаштуватися в IT-компаніях.

На переконання Олени Фалалєєвої, координатора Програми навчання та розвитку «Центр зайнятості Вільніх людей» який співпрацює з BrainBasket в рамках проекту Coding for Future у напрямку IT-освіти, важливим для учасників проекту буде не тільки опанування нових знань, а й знайомство та спілкування людей, їх бажання йти до своєї мети.