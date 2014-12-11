Мешканці Запоріжжя урочисто зустріли артилеристів, які прибули на ротацію
14:55, 11 грудня 2014Військо
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Ввечері 10 грудня мешканці Запоріжжя урочисто зустріли героїв-артилеристів, які прибули на ротацію після виконання бойових завдань у зоні проведення антитерористичної операції на сході України.
mil.gov.ua
За традицією рідні, друзі, волонтери, мешканці міста з хлібом та сіллю, солодощами, під патріотичні гасла зустріли захисників на КПП частини.
Воїни-артилеристи подякували землякам за підтримку та допомогу, передані волонтерами матеріальні засоби.
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