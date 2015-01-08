Базу ВМС переносити до Миколаєва не збираються - міністр оборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

“Моя думка і переконання - в тому, що цього робити не потрібно. У планах такого в нас немає. На сьогодні таке питання не стоїть щодо перенесення Військово-морських сил до Миколаєва”, - заявив Полторак.

Читайте такожВ Одесі військові моряки презентували фотовиставку до Дня Збройних силЯк повідомляв УНІАН, наприкінці 2014 року в ряді ЗМІ з'явилася інформація про можливе переведення штабу командування ВМС України з Одеси до Миколаєва. Крім того, в публікаціях йшлося про плани переформатування ВМС у флотилію з подальшим підпорядкуванням одному з оперативних командувань Сухопутних військ ЗСУ.