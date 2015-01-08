Базу ВМС переносити до Миколаєва не збираються - міністр оборони
18:15, 08 січня 2015Військо
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Міністр оборони України Степан Полторак спростував інформацію про перенесення бази Військово-морських сил Збройних сил України з Одеси до Миколаєва і наголосив, що не бачить в цьому потреби.
ВМС не будуть переводити в Миколаїв / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.
“Моя думка і переконання - в тому, що цього робити не потрібно. У планах такого в нас немає. На сьогодні таке питання не стоїть щодо перенесення Військово-морських сил до Миколаєва”, - заявив Полторак.
Читайте такожВ Одесі військові моряки презентували фотовиставку до Дня Збройних силЯк повідомляв УНІАН, наприкінці 2014 року в ряді ЗМІ з'явилася інформація про можливе переведення штабу командування ВМС України з Одеси до Миколаєва. Крім того, в публікаціях йшлося про плани переформатування ВМС у флотилію з подальшим підпорядкуванням одному з оперативних командувань Сухопутних військ ЗСУ.
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