Янукович доручив Кабміну виділити необхідне фінансування для потреб армії

Про це повідомив представникам ЗМІ Міністр оборони України Павло Лебедєв на полігоні 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України (смт. Десна).

– Фінансування Збройних Сил України на 2013 рік передбачено у розмірі 15 мільярдів гривень. Є розрахунок на недофінансування через кредиторську заборгованість у розмірі 1,2 мільярди гривень на 1 січня, – розповів Павло Лебедєв.

Він підкреслив, що бюджетом також передбачено фінансування, яке складає 1 мільярд гривень на нове озброєння та півмільярда на ремонт.

– Також подане та затверджене Президентом України додаткове виділення близько 1,8 мільярда гривень на озброєння, – повідомив Міністр оборони України Павло Лебедєв.