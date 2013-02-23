Янукович доручив Кабміну виділити необхідне фінансування для потреб армії
19:25, 23 лютого 2013Військо
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Президент України погодив та дав відповідне доручення Кабінету Міністрів виділити необхідне фінансування для потреб армії на поточний рік.
Про це повідомив представникам ЗМІ Міністр оборони України Павло Лебедєв на полігоні 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України (смт. Десна).
– Фінансування Збройних Сил України на 2013 рік передбачено у розмірі 15 мільярдів гривень. Є розрахунок на недофінансування через кредиторську заборгованість у розмірі 1,2 мільярди гривень на 1 січня, – розповів Павло Лебедєв.
Він підкреслив, що бюджетом також передбачено фінансування, яке складає 1 мільярд гривень на нове озброєння та півмільярда на ремонт.
– Також подане та затверджене Президентом України додаткове виділення близько 1,8 мільярда гривень на озброєння, – повідомив Міністр оборони України Павло Лебедєв.
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