Громадські приймальні Міноборони у регіонах виявилися ефективними

На цьому наголосив перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник під час прес-конференції в Кабінеті Міністрів України.

– Робота регіональних громадських приймалень Міністра оборони України, які з початку минулого місяця працюють у п’яти містах України, дає нам змогу швидше та якісніше реагувати на звернення громадян. Відтепер людям не треба їхати до Києва, щоб ефективно вирішити свої нагальні питання, – зазначив він.

Перший заступник глави оборонного відомства повідомив, що у регіональних приймальнях громадяни мають змогу отримати безкоштовну професійну юридичну консультацію, тут їм підкажуть, як правильно оформити необхідні документи. Головна увага при цьому – військовослужбовцям, військовим пенсіонерам та членам їх сімей.

– За місяць роботи регіональні громадські приймальні довели свою ефективність на практиці, прийнявши велику кількість громадян. До кінця року їхню кількість буде збільшено, – зазначив Олександр Олійник.