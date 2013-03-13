Рятувальники обслуговуватимуться у медичних закладах Міноборони

Рятувальники обслуговуватимуться у таких закладах згідно з частиною 2 статті 55 закону «Про правові засади цивільного захисту» та відповідно до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей.

Відтепер заклади охорони здоров’я Міністерства оборони зобов’язані надавати кваліфіковану медичну допомогу особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту органів, підрозділів та навчальних закладів Державної служби України з надзвичайних ситуацій в обсязі та на умовах, встановлених порядком надання медичної допомоги у військово-медичних закладах.

У наказі також зазначається, що санаторно-курортне лікування осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та членів їхніх сімей здійснюватиметься в санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України. Цей наказ видано відповідно до статті 55 Закону України «Про правові засади цивільного захисту», положення про Міністерство оборони України, а також Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій.