Серед курсантів визначено найкращих знавців української мови

Цей конкурс проходить у 27 країнах світу, де живуть українці. А представники майже усіх військових вишів та ліцеїв України змагаються між собою у мовній першості восьмий рік поспіль. За роки свого проведення він набув неабиякої популярності і престижу. З 2007 року має статус національного. На сьогодні у ньому беруть участь понад п’ять мільйонів учасників.

Місце у фінальному етапі конкурсу вибороли близько 30 учасників, які зайняли 1-3 місця першого етапу.

Завдання для конкурсу розроблялися таким чином, аби перевірити знання мови на усіх її рівнях. Це дало змогу побачити культуру мовлення учасників, їхню ерудованість, словниковий запас та обдарованість.

Цього року серед курсантів та слухачів вищих військових навчальних закладів перше місце виборов слухач Національного університету оборони України імені Івана Черняховського майор Владислав Ткачов.

Серед ліцеїстів журі конкурсу визначило кращим вихованця Київського військового ліцею імені Івана Богуна Владислава Котвича.

Переможці конкурсу отримають грошові винагороди та грамоти. Церемонія нагородження відбудеться в середині травня.

Усі учасники фінального етапу отримали від Ліги меценатів у подарунок зібрання книжок сучасних українських авторів.

За словами голови координаційної ради конкурсу, виконавчого директора Ліги українських меценатів, лауреата Шевченківської премії письменника Михайла Слабошпицького, необхідно постійно підтримувати інтерес молоді до вивчення рідної мови.

– Стосовно організаційних моментів проведення конкурсу, то він поставив армійців, як приклад усім іншим. Окрім високої дисциплінованості військові показали ще й високі знання та досягли непоганих результатів, – сказав він.

У свою чергу заступник начальника відділу військово-патріотичного виховання, культури та традицій головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України полковник Григорій Філь подякував учасникам конкурсу за внесок у розвиток своєї мови. За його словами, учасники другого етапу конкурсу вже є його переможцями. Він побажав їм впевненості та творчої наснаги і наголосив, що це не тільки їхня перемога. Перемогли і організатори конкурсу, і ті, хто сприяв у його проведенні.

– На теперішньому етапі розвитку Збройних Сил України Міністр оборони поставив завдання щодо наповнення ідеологічної роботи у військах, а саме ідеології державотворення, плекання рідної мови, згуртування військових колективів. І цей конкурс – дуже важлива складова в цьому процесі. Адже він покликаний виховувати в молоді, зокрема у захисників Вітчизни, почуття патріотизму. Окрім цього, сьогодні ведеться робота для посилення роботи патріотичного виховання в рамках святкування 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, – сказав полковник Григорій Філь.

Довідка. Петро Яцик, чиє ім’я носить щорічний мовознавчий конкурс в Україні, – відомий канадський діяч і меценат українського походження. Він був одним із спонсорів Інституту українських студій Гарвардського університету (США), Енциклопедії українознавства, Центру досліджень історії України ім. П.Яцика при Альбертському університеті (Канада), Українського лекторію у Школі славістики та східноєвропейських студій при Лондонському університеті, документаційного центру в бібліотеці ім. Джона П. Робертса при Торонтському університеті. Саме він уперше виступив з ініціативою проведення в Україні мовного конкурсу серед молоді. Цю ідею підтримала Ліга українських меценатів, що об’єднує представників бізнесу багатьох країн світу. Після смерті Петра Яцика рішенням Ліги конкурсу присвоєно його ім’я.