Військовослужбовці несуть цілодобове чергування у складі мобільних груп на Закарпатті

Зважаючи на це, військовими оперативно було сформовано 5 мобільних груп із загальною кількістю 163 особи та приведено у готовність до дій 24 одиниці техніки. За першим покликом військові готові надати допомогу місцевому населенню у боротьбі із негодою.

Довідка. 15 березня у зв’язку з погіршенням погодних умов, що супроводжувалися сильними поривами вітру на території Закарпатської області відключено від електропостачання 13 населених пунктів. Температура повітря на перевалах мінус.

За повідомленням Закарпатського центру з гідрометеорології на території області очікується хмарна погода, вночі дуже сильний та мокрий сніг. Подекуди – налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. В горах місцями хуртовини, снігові замети. Вітер північний з переходом на північно-західний 9-14, в горах місцями 15-20, на високогір’ї Карпат подекуди 25-30 м/с.

Протягом 15-16-го березня по Закарпатській області очікується погіршення погодних умов. Дуже сильний сніг, хуртовини, снігові замети, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. 16-го березня передбачається зниження температури вночі до 3-8°, у горах 10-15° морозу.