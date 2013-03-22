Підбито підсумки конкурсу студентських робіт у галузі «військової науки»

За словами заступника начальника Академії сухопутних військ з наукової роботи полковника Олексія Красюка, який очолює організаційний комітет, ця конференція на базі військового вишу проводиться вже другий рік поспіль. З кожним роком географія її учасників розширюється.

– Головною метою проведення цього заходу є підбиття підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «військової науки». До конференції, в першу чергу, залучаються переможці 2-го туру конкурсу та члени галузевих конкурсних комісій з різних навчальних закладів. Претенденти на нагородження мають захистити свої наукові дослідження перед іншими учасниками конкурсу та керівниками наукових робіт, – розповів полковник Олексій Красюк.

Робота науково-практичної конференції тривала у трьох секціях: «Бойове застосування підрозділів та видів забезпечення військ (сил)», «Озброєння та військова техніка» та «Гуманітарні напрями».

Серед доповідей учасників конференції найактуальніші дослідження у своїх наукових працях провели курсант Академії сухопутних військ Анастасія Христофорова, вихованець Національного університету цивільного захисту України Дмитро Стельмах та курсант Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету Олександр Левківський.

За підсумками конкурсу учасників нагородили дипломами відповідних ступенів. Також усі бажаючі оглянули навчально-матеріальну базу військового вишу та сфотографувались на згадку.