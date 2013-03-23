За ніч військові дістали із заметів понад 50 автомобілів

Військовослужбовці Збройних Сил України продовжують надавати допомогу у ліквідації наслідків надзвичайні ситуації, спричиненої складними погодними умовами у західних областях України.

Загалом в готовність до виконання завдань з протидії стихії у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Волинській, Рівненській та Чернівецькій областях приведено 696 осіб особового складу та 143 одиниці важкої інженерної та спеціальної автомобільної техніки. Ці сили та засоби можуть бути задіяні у разі звернення органів державної влади і місцевого самоврядування до військового командування. Підрозділи Збройних Сил України продовжуватимуть надавати допомогу комунальним службам та Державній службі з надзвичайних ситуацій у розчищенні доріг місцевого та республіканського значення, а також у розблокуванні автомобільних заторів на автошляхах.

Станом на 12.00 23 березня із приведених у готовність армійських сил та засобів, у відповідності до звернень органів місцевої влади та Державної служби з надзвичайних ситуацій, на найбільш проблемних ділянках автошляхів Львівщини, Рівненщини та Хмельниччини задіяні 16 одиниць військової техніки та 36 військовослужбовців.

Зокрема, у Львівській області упродовж доби не переривали роботи 8 вантажних автомобілів підвищеної прохідності Урал-4320 від 80-го окремого аеромобільного полку Сухопутних військ ЗС України, трактор Т-150 та автогрейдер ГС-1402 від Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. В районі села Велика Вільчаниця силами окремого ремонтно-відновлюваного батальйону було розгорнуто пункт обігріву водіїв. На Рівненщині цілу ніч на розчистці доріг Дубенського та Костопільського районів працював особовий склад 107-го Центру дорожнього забезпечення Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України та 233-го загальновійськового полігону на трьох грейдерах ДЗ-122. У Хмельницькій області упродовж доби допомагали комунальним службам прибирати місто від снігу військовослужбовці частин Старокостянтинівського гарнізону. Для цього було задіяно автогрейдер ДЗ-145.

Військовослужбовці та автомобільна техніка підвищеної прохідності 80-го окремого аеромобільного полку Сухопутних військ ЗС України, упродовж доби чергували на найбільш проблемних ділянках автошляхів у Бузькому, Жовківському, Золочівському, Пустомитівському районах Львівської області, а також на об’їзній дорозі міста Львова. За ніч вони надали допомогу в евакуації понад 50 транспортних засобів зі снігових заметів.

У відповідності із домовленістю з ДСНС, сьогодні десантники також задіяні у проведенні рятувально-евакуаційних робіт.

А військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади у складі екіпажу БАТ-2 (шляхопрокладальника на базі танкового шасі) усю ніч розчищали автодороги у Золочівському районі Львівщини. Вони зробили лише кількагодинну паузу для відпочинку особового складу, після чого роботи будуть поновлені.

— Для потужної військової інженерної техніки, такої як БАТ-2, навіть півметровий шар снігу не є суттєвою перепоною, — зауважив заступник командира 24-ї окремої механізованої бригади з виховної роботи майор Денис Сохацький. — Рухаючись зі швидкістю до 15 кілометрів на годину, така машина здатна пробити у снігових переметах прохід до 4 метрів завширшки. А кернують цією технікою професіонали-військовослужбовці, які мають значний досвід її експлуатації. Тож доручена нам ділянка дороги буде чистою!