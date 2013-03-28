Військовослужбовці рятують від обвалів печери Києво-Печерської Лаври

Фото: Міноборони України

Першими рятувати святі місця від рекордного снігопаду кинулися священики та монахи. Однак, від такої кількості снігу та надмірної вологи вони самотужки врятувати культурну святиню не в змозі. Адже якби уся та маса снігу розтанула, то вода змогла б розмити пагорб, на якому стоїть Лавра. Тоді руйнування були б катастрофічними. Тож з проханням по допомогу звернулися до керівництва Збройних Сил України.

Командувачем Сухопутних військ генерал-полковником Генадієм Воробйовим було прийнято рішення щодо відрядження військовослужбовців Окремого полку Президента України для надання допомоги у боротьбі зі сніговою навалою.

Вже протягом двох днів, починаючи з 6.00 і до пізньої ночі, 360 військовослужбовців під керівництвом командира полку полковника Віктора Плахтія розчищають прилеглі території та рятують святі місця від снігу.

– В першу чергу почали рятували печери, інакше могли бути обвали. Солдати прибирають і виносять вручну сніг, а далі його вивозять вантажівками. Тут складність полягає в тому, що на територію святині неможливо заїхати вантажними автомобілями щоб вивезти сніг, – розповів заступник командира полку з виховної роботи підполковник Сергій Нехаєнко. – Більшість снігу вже вивезли, однак ще залишається велика кількість.

Також військовослужбовці частини працюють з очистки зливних систем та стічних каналів.

Пліч-о-пліч із солдатами Окремого полку Президента України по розчищенню території Києво-Печерської Лаври працює і спеціальний альпіністський загін. Рятувальники чистять дахи від снігу та бурульок. Вже приготували насоси, щоб викачувати воду з печер, якщо вона туди потрапить. Там постійно чергують працівники Лаври.

Персоналу Лаври пообіцяли не відкликати рятувальників з території святині, поки не переконаються, що їй нічого не загрожує.