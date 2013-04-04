У Львові проходить зустріч військових представників України та Угорщини

Відповідно до положень Угоди Україна та Угорщина щорічно по черзі проводять на своїй території робочу зустріч з оцінки виконання Угоди.

Основне питання обговорення – практичне виконання Угоди, оцінка її імплементації у 2012 році та підготовка рекомендацій щодо проведення верифікаційних заходів у 2013 році.

Угорську делегацію очолює начальник департаменту по контролю над озброєннями міністерства оборони Угорщини підполковник Габор Ач. Українську делегацію під час заходу очолює начальник відділу міжнародних договорів у сфері контролю над звичайними озброєннями – заступник начальника Управління верифікації Генерального штабу ЗС України полковник Андрій Ґудзь.

– Робоча зустріч має стати ще одним кроком зміцнення довіри і безпеки між Україною та Угорщиною, розвитку військового співробітництва між нашими державами, – зазначив полковник Андрій Ґудзь.

Варто додати, що чітке виконання міжнародних зобов’язань у сфері контролю над озброєннями, передбачуваність та прозорість вважається найкращим внеском до системи загальноєвропейської безпеки.

Довідка. Угода підписана 27.10.1998 року в м. Будапешт в розвиток “Віденського документу заходів зміцнення довіри і безпеки” та за його рекомендаціями.

Віденській документ висловлює побажання, щоб держави-учасниці приймали на двосторонньому, багатосторонньому та регіональному рівнях, в тому числі на основі окремих домовленостей, додаткові заходи зі зміцнення довіри і відкритості. Україна має такі угоди зі своїми сусідами Угорщиною, Словаччиною, Польщею та Білоруссю. Ведуться переговори на рівні експертів про майбутнє укладання угоди з Румунією. Заходи, передбачені двосторонньою угодою між Україною та Угорщиною поширюються на 125-кілометрову прикордонну зону кожної з держав. Всього за десятирічний період сторони провели 55 додаткових контрольних верифікаційних заходів.