Військово-транспортні вертольоти модернізуватимуть українські підприємства

Роботу експертної комісії очолив заступник директора Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України з наукової роботи полковник Володимир Башинський. Одним із заступників голови комісії було призначено директора по корпоративним правам та інноваційним проектам АТ “Мотор Січ” Володимира Семенова.





Комісія постановила зарахувати проведені у минулому році військовими і цивільними фахівцями сертифікаційні випробування вертольоту Мі-8МСБ, модифікованого “Мотор Січ”, за попередні льотно-конструкторські випробування в інтересах вітчизняного оборонного відомства.

Нагадаємо, що минулого року Державною авіаційною службою Міністерства інфраструктури та транспорту України успішно сертифіковано для серійного виробництва модернізований вертоліт Мі-8МСБ.

Льотні випробування було проведено спільно з військовими випробувачами Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України. Найбільш досвідчені фахівці саме цієї унікальної установи складають основу експертного центру Державної авіаційної служби Міністерства інфраструктури і транспорту України. Після успішних випробувань в інтересах цивільної авіації за аналогічною тематикою відкрито дослідно-конструкторську роботу ДКР “Джміль” в оборонному відомстві країни.

Експертна комісія всебічно вивчила повноту та достатність проведених випробувань – як вертольота в цілому, так і його нових складових частин – унікальних двигунів вітчизняного виробництва, системи бортової реєстрації параметрів польоту та аварійного радіомаяка.

– Комісія зробила висновок, що вертоліт Мі-8МСБ з новими двигунами може бути пред’явлений на державні випробування в рамках ДКР “Джміль”. За результатами роботи підписано відповідні документи, – повідомив полковник Володимир Башинський.

Таким чином українське оборонне відомство впритул наблизилося до державних випробувань модернізованого Мі-8Т (Мі-8МСБ) та двигунів саме для військових. Очікується, що випробування розпочнуться вже цього року.