Керівництво медичної служби ЗСУ провело інструкторсько-методичне заняття

У заході взяли участь начальники медичних служб видів Збройних Сил, армійських корпусів, повітряних командувань, бригад, командири медичних рот.

Як розповів керівник заняття, заступник директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій, захід проводився з метою підготовки медичного персоналу до участі у двосторонніх дослідницьких командно-штабних навчаннях у квітні 2013 року, роз’яснення новітньої системи підготовки військовослужбовців медичних служб та військово-медичної підготовки особового складу військових частин та підрозділів.

Окремо учасники заняття обговорили актуальні питання ліцензування роботи медичних підрозділів, нові стандарти підготовки, типову структуру та штати медичної роти.

– Сьогодні ми впроваджуємо нові критерії та строки надання медичної допомоги військовослужбовцям під час застосування військ, – зазначив полковник медичної служби Віталій Андронатій. – Зокрема, медична допомога пораненому воїну повинна бути надана протягом перших десяти хвилин – так званої «платинової хвилини», перша лікарська допомога – протягом однієї «золотої» години, а кваліфікована лікарська допомога – протягом 4-6 годин.

Також керівник заняття зосередив увагу учасників на важливості та необхідності психологічних аспектів у процесі військово-медичної підготовки особового складу військових частин.

У практичній частині заходу відбулось показове заняття на базі медичної роти з’єднання щодо організації роботи цього підрозділу та обладнання спеціалізованого класу військово-медичної підготовки військової частини.