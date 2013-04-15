Сержант запобіг розкраданню військового майна у Харківській області

На Харківщині минулих відхідних військовослужбовці Збройних Сил України затримали трьох порушників, які незаконно вдерлися на територію з метою крадіжки матеріальних цінностей. Сталося це у військовому містечку № 1, яке давно не використовується за призначенням через реформування вітчизняного війська. Проте дана ділянка землі, яка розташована неподалік від міста Чугуїв, і досі належить оборонному відомству. Тому охорону об’єкта тимчасово покладено на військовослужбовців другого дивізіону 302-го зенітного ракетного полку (ЗРП) повітряного командування «Центр» Повітряних Сил.

— Завдання з охорони вивільнених військових містечок мої підлеглі виконують із такою ж ретельністю, як і пильнування повітряного суверенітету нашої країни. Тому, не зважаючи на певні об’єктивні труднощі, ми цілодобово стежимо за збереженням військового майна, доки не прийнято рішення про подальше використання цих гектарів та будівель, — пояснив командир зенітного ракетного полку полковник Ігор Колєснік.

Того дня командир відділення зв’язку дивізіону молодший сержант військової служби за контрактом Артем Федоров ніс службу з охорони вивільненого військового містечка № 1. Щойно заступивши на чергування, військовослужбовець близько десятої години помітив невідомий автомобіль, що зухвало заїхав на територію колишньої військової частини протиповітряної оборони.

— Із вантажівки типу ГАЗ-53А, вийшло троє цивільних осіб досить міцної статури. Я, згідно з інструкцією, негайно повідомив про подію черговому дивізіону та продовжив спостерігати за діями зловмисників. Згодом стало зрозуміло, що їхньою метою була крадіжка декількох плит перекриття на даху однієї з капітальних будівель. Зрозуміло, що кількісна перевага була не на моєму боці. Чекаючи на прибуття підкріплення, я вжив усіх заходів, аби перекрити виїзд автомобілеві з військовим майном, — пригадує молодший сержант Артем Федоров.

Для затримання невідомих осіб до місця події прибули ТВО командира другого дивізіону ЗРП майор Олексій Кравченко, начальник відділення технічної батареї капітан Сергій Капиця та технік відділення енергетичного забезпечення дивізіону прапорщик Сергій Лащ. Майже одночасно до місця злочину приїхав наряд міліції.

Усіх порушників та автомобіль Газ-53А, у кузові якого вже знаходилися матеріальні цінності, було затримано.

— Командир відділення зв’язку дивізіону молодший сержант військової служби за контрактом Артем Федоров зразково відноситься до виконання службового обов’язку. Як молодший командир, він є першим помічником для офіцерів у плані вихованні рядового складу підрозділу. Сміливі та правильні дії військовослужбовця будуть обов’язково заохочені старшими начальниками, — зазначив командир зенітного ракетного полку полковник Ігор Колєснік.