«Чумацький шлях – 2013»: дніпропетровських десантників оцінили за новими стандартами

В одному з підрозділів парашутно-десантного батальйону з’єднання пройшли ротні тактичні навчання. За бойовою роботою воїнів-десантників спостерігав командувач високомобільних десантних військ Збройних Сил України полковник Олександр Швець.

За словами командира повітряно-десантної бригади полковника Юрія Содоля, у ході навчань були відпрацьовані питання щодо приведення підрозділу в повну бойову готовність, заходи бойового злагодження, здійснення маршу в район зосередження і відбиття нападу диверсійних розвідувальних груп умовного противника, роль яких грали воїни-розвідники 95-ї окремої аеромобільної бригади. Окрім цього було відпрацьовано стандарт розташування на місцевості і організацію охорони та оборони вихідного району.

– Під час заключного етапу навчань особовий склад парашутно-десантної роти відпрацьовував проведення рейдових дій, де основне завдання підрозділу полягало у виявленні та виведені з ладу передового пункту управління протиповітряної оборони та знищенні польових складів забезпечення військових частин першого ешелону умовного противника, – зазначив полковник Юрій Содоль.

Підрозділ, який, до речі, повністю укомплектований військовослужбовцями служби за контрактом, отримав високі оцінки вищого командування. За новими стандартами бойової підготовки він оцінений як спроможний виконувати поставлені бойові завдання.

Загалом до навчань залучалося майже 100 військовослужбовців, 14 одиниць бронетанкової техніки та 4 автомобілі. Основну вогневу міць підрозділів «крилатої піхоти» становили бойові машини десанту БМД-1, БМД-2 та зенітна установка ЗУ-23-2.