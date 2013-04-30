Українські миротворці у Конго святкуватимуть Великдень за національними традиціями

На час «великого посту» в базовому таборі окремого вертолітного загону, де функціонує православний храм, було змінено розпорядок богослужінь. На свято Входження Іiсуса Христа в Єрусалим – так звану «Вербну неділю» – українські миротворці освятили пальмові листя. Миротворці продовжують готуватися до свята та витримувати всі православні традиції.

Святкова літургія розпочнеться вночі та триватиме більше трьох годин. Для того, щоб помолитися змогли всі бажаючі, перед храмом буде розгорнуто додаткові палатки та виведено звукову апаратуру. Під час молитви буде освячено паски, випечені за українським рецептом, розмальовані вручну писанки та інші продукти. Також відбудеться «хресна хода».

Як зазначив помічник командира окремого вертолітного загону з питань релігії ієрей Віктор Парандюк, кожен із миротворців витримує свій піст. Хтось відмовився від паління, хтось від м’ясної їжі, а комусь вдалося переосмислити своє життя, щоб стати ближчим до Бога. Серед особового складу є прихожани, які вперше приступили до таїнства сповіді та причастя. Особовий склад окремого вертолітного загону у Демократичній Республіці Конго виконує завдання у трьох точках базування.

Цікаво, що на свято Пасхи військовослужбовці 18-го окремого вертолітного загону у місті Бунія відвідають православний храм на честь Святого Миколая Олександрiйської Православної Церкви.