ОБСЄ високо оцінила рівень співробітництва з Україною щодо утилізації боєприпасів

Позбавлення нашої країни від цього небезпечного і надлишкового майна відбувається у рамках успішної реалізації спільного проекту Україна – ОБСЄ.

За ходом відправки з військової частини чергової партії меланжу загальною кількістю близько 380 тонн особисто простежили експерти ОБСЄ, представники підприємства оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, де відбуватиметься його утилізація, а також співробітники Департаменту утилізації компоненту ракетного палива та ракет і боєприпасів Міністерства оборони України.

Із порядком зберігання військового майна та технологічним процесом завантаження меланжу до спеціальних цистерн гостей ознайомив командир частини підполковник Олександр Ніколаєв:

– Ще у березні минулого року на нашому об’єкті зберігалося близько 4,8 тисяч тонн меланжу, який є непотрібний для нашого війська. З моменту початку реалізації проекту ОБСЄ в регіоні з нашої військової частини вже вивезено 8 партій загальною кількістю понад 3,7 тисяч тонн, – розповів підполковник Олександр Ніколаєв. – Попереду залишаються ще три останні відправки небезпечної речовини зі складу. Таким чином, наприкінці літа на Харківщині не залишиться й граму меланжу.

Закордонні гості у супроводі командування військової частини оглянули місця, де зберігаються різні типи палива та засвідчили відправку сімох залізничних цистерн до Російської Федерації у Новгородську область.

Під час обговорення подальших напрямків роботи загальну оцінку співробітництва з українською стороною надав проектний менеджер ОБСЄ Метью Геерцен:

– Наша організація вже майже чотири роки успішно реалізує в Україні міжнародні домовленості щодо утилізації надлишкових боєприпасів. За цей час два регіони повністю очищено від меланжу. Одразу ж після завершення роботи на Харківщині у вересні-жовтні цього року ми переключимося на вивезення меланжу зі смт Любашівка Одеської області, де зараз знаходиться близько 3,6 тисяч тонн цього типу ракетного палива. На увесь довгостроковий проект щодо утилізації українського меланжу виділено понад 10 мільйонів євро, – розповів Метью Геерцен.

А з процесом утилізації меланжу в Російській Федерації наших військовослужбовців ознайомив головний технолог Закритого акціонерного товариства «Науково-виробнича фірма «Техноазот» (місто Москва) Леонід Хавкін:

– Усі залізничні цистерни з України направляються до наших виробничих філій, що у місті Дзержинськ Новгородської області та у місті Бійськ Алтайського краю. Запевняю, що існуючі технології з переробки є найнебезпечнішими в екологічному плані. Так, шляхом складного процесу із військового майна виходить звичайний азот, який у подальшому можна використовувати для суто цивільних потреб, – запевнив представник російської сторони.

Після завершення свого перебування на складі ракетного палива Сухопутних військ проектний менеджер ОБСЄ Метью Геерцен пообіцяв співробітникам Департаменту утилізації компоненту ракетного палива та ракет і боєприпасів Міністерства оборони України, що у 2014 році наша країни повністю позбавиться від надлишкового меланжу.

Довідка. Фінансову сторону щодо забезпечення даного проекту, який розпочато у 2009 році, повністю взяли на себе країни, серед яких: Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Швеція та США.

Згідно останніх умов продовження міжнародного проекту Україна-ОБСЄ, починаючи з квітня 2012 року і до кінця цього літа передбачено вивезення всієї кількості меланжу з Харківщини у кількості понад 4,8 тисяч тонн, що знаходилися в східному регіоні станом на початок 2012 року.

На даний час, окрім Харківщині, ще понад 3,6 тисяч тонн меланжу, що є надлишковим майном Збройних Сил України, знаходиться в Одеській області на складі ракетного палива.

Станом на 15 травня, після вивезення восьмої партії військового вантажу, у смт Шевченкове Харківській області на складі ракетного пального Сухопутних військ залишається ще понад 1,1 тисячі тонн меланжу та рідини інших типів.