Військові метрологи України та Республіки Білорусь обмінялися досвідом у Харкові

Сторони обговорили сучасний стан та перспективи подальшого розвитку еталонної бази та обмінялися досвідом у сфері метрологічного забезпечення військ двох країн.

Білоруську військову групу очолив начальник відділу метрологічного забезпечення головного управління планування і координації технічного забезпечення міністерства оброни Республіки Білорусь полковник Дмитро Коновалов. Начальник Центрального управління метрології і стандартизації Збройних Сил України – головний метролог Збройних Сил України полковник Дмитро Філістєєв особисто ознайомив гостей з вітчизняними технічними і методологічними напрацюваннями.

Закордонні військовослужбовці позитивно оцінили технічну оснащеність і шляхи модернізації метрологічної бази українських колег.

Під час фінального брифінгу у Метрологічному центрі військових еталонів Збройних Сил України сторони прийшли до висновку щодо необхідності продовження даної співпраці. Так, вже влітку цього року фахівці з Центрального управління метрології і стандартизації Збройних Сил України направляться до Республіки Білорусь з метою обміну військовим досвідом.

– У такому форматі і за таким спектром питань, що розглядалися, ми ще ніколи не зустрічалися із нашими північними сусідами. У рамках зустрічі ми розказали їм про основні принципи роботи наших фахівців-метрологів. У свою чергу білоруські військові ознайомили нас зі своїми підходами до забезпечення бойової підготовки військових частин, – зазначив полковник Дмитро Філістєєв.

На завершення заходу старший групи білоруських військовослужбовців полковник Дмитро Коновалов подякував представникам Генерального штабу Збройних Сил України та командуванню військової установи за гостинність та продуману організацію роботи.