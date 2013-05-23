У Харківському університеті Повітряних Сил підбили підсумки наукової роботи за рік

Сьогодні, 23 травня, завершилася дев’ята наукова конференція курсантів та студентів Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Метою проведення дводенного заходу стало підбиття підсумків наукової роботи курсантів та студентів університету за навчальний рік, презентації кращих наукових робіт, а також широкий обмін думками стосовно них серед курсантів, студентів та науковців цього навчального закладу.

У роботі конференції прийняли участь курсанти і студенти, наукові і науково-педагогічні працівники зі всіх факультетів, кафедр та наукового центру Повітряних Сил університету.

На пленарному засіданні та засіданнях 11 секцій і 25 підсекцій конференції, які працювали на факультетах та кафедрах університету, було представлено 703 наукові доповіді та повідомлення курсантів і студентів.

Участь у роботі конференції курсантів та студентів-випускників 2013 року стала доброю нагодою для апробації їх дипломних і кваліфікаційних робіт з метою оцінки наукового рівня їхніх розробок, визначення наукової новизни, практичної значимості та можливості впровадження їх у практику військ.

Тематика курсантських доповідей була пов’язана з останніми дослідженнями світової та вітчизняної військової науки і техніки, удосконаленням зразків військової техніки і озброєння, які опановують майбутні фахівці відповідно до обраної спеціальності, психологічним особливостям сучасних війн, засобам протистояння тероризму.

– Робота конференції відіграла значну роль у підвищенні методичної підготовки курсантів та студентів університету, розвитку у них наукового мислення і аналізу, набуття навичок самостійної наукової роботи та популяризації кращих наукових робіт в галузі створення, експлуатації та застосування озброєння і військової техніки, - зазначив виконуючий обов’язки начальника університету льотчик першого класу полковник Андрій Алімпієв.

Слід додати, що курсанти та студенти Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба мають значні наукові здобутки на рівні вищих навчальних закладів Харківського регіону, всеукраїнському та міжнародному рівні.

Протягом лише минулого 2011-2012 навчального року 6 курсантів та студентів університету стали переможцями Всеукраїнських студентських конкурсів наукових робіт. У поточному 2012-2013 навчальному році переможцями та лауреатами Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт стали ще 6 курсантів університету.

На заключному засіданні конференції прийнято рішення про опублікування кращих доповідей учасників конференції у збірнику наукових праць університету.