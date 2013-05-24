Відбулася чергова ротація українських миротворців в Афганістані

7 представників Збройних Сил України прибули разом з новою ротацією литовського військового контингенту, прийняли та освоїли спеціальне обладнання і техніку, що використовуються для покращення безпеки особового складу та посилення можливостей наших спеціалістів.

Військові лікарі – майор медичної служби Тарас Скрига та майор медичної служби Сергій Півторан, а також спеціалісти з розмінування підполковник Богдан Бабій, майор Богдан Глуховатий, старшина військової служби за контрактом Сергій Мельник, сержант військової служби за контрактом Олександр Кравчук та інструктор-кінолог сержант Олександр Топольський із мінно-розшуковою собакою (німецькою вівчаркою Бондом) виконуватимуть завдання разом зі своїми литовськими колегами в афганській провінції Гор, незважаючи на складні географічні та кліматичні умови.

Нова ротація українських миротворців налаштована продовжувати добру традицію якісного та ефективного виконання завдань, що було неоднарозово оцінено Коаліційним та литовським командуванням. Особливістю даної ротації є те, що в рамках загального скорочення та трансформації Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан у вересні поточного року литовський контингент залишить провінцію Гор та передасть повноваження з підтримання безпеки в регіоні Афганським Національним Силам Безпеки.

У зв’язку з цим досягнуто домовленості щодо передислокації українського персоналу до контингенту ЗС Італії у м. Герат.