Військові артисти спільно із зірками естради провели благодійний концерт

Днями у Вінниці за участю творчого колективу Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил та зірок української естради та відбувся благодійний концерт на підтримку програми, що реалізується благодійним фондом “Подільська громада” – “Школа – доступна для всіх”.

За словами лідера гурту “Тік” і за сумісництвом очільника благодійного фонду “Подільська громада” Віктора Бронюка, усі зібрані кошти підуть на адаптацію школи-гімназії №6 для дітей на візках.

– У Вінниці кількасот дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, яким потрібна освіта, а відповідно й умови для її отримання, – розповів Віктор Бронюк. – Участь військових артистів у цьому концерті, як і Павла Табакова і Андрія Кузьменка – не випадкова. Я подзвонив своїм друзям і запропонував. Вони ідею підтримали.

Впродовж концерту під акомпанемент військового оркестру лунали відомі українські пісні у виконанні Павла Табакова, Кузьми Скрябіна, гурту Тік, а також солістів Центру військово-музичного мистецтва. Кожний вокальний номер доповнювала хореографічна композиція.

– Це наш перший досвід роботи з відомими естрадними виконавцями у такому форматі, – зазначив начальник Центру майор Роман Береговий. – До нього ми довго готувалися, я гадаю, що нам вдалося майже все. А оплески вдячної глядацької аудиторії та отримані пропозиції щодо подальшої більш плідної співпраці красномовно це засвідчує.