Сумські військові закликають молодь іти на контрактну службу

Під час заходу представники 25-ї окремої повітрянодесантної бригади підполковник Євген Коростильов та 27-го Сумського реактивного артилерійського полку старший сержант військової служби за контрактом Олександр Юркін розповіли журналістам про умови служби у Збройних Силах України за контрактом та переваги, які надаються контрактникам у сучасній професійній армії.

– Зараз я користуюсь безкоштовним та якісним медичним обслуговуванням, у військовій частині добре харчують, маю можливість зробити кар’єру, а головне – отримати житло, – наголосив під час прес-конференції старший сержант Олександр Юркін. – До того ж на пенсію можна йти вже після 25 років служби. А ще можна заочно отримати вищу освіту і, звичайно, хорошу зарплату від 2 до 5 тисяч гривень, – зазначив військовослужбовець.

Своєю чергою заступник Сумського обласного комісара підполковник Ігор Закревський повідомив, що призов на строкову службу у цьому році останній.

– Цієї осені до армії підуть 330 кращих юнаків з області. На моє переконання, альтернативи контрактній армії сьогодні немає. Краще бути професіоналом, – повідомив підполковник Ігор Закревський.

У цьому році 100 юнаків зі Сумщини вже обрали військову службу за контрактом, а до кінця року обласний військкомат планує відібрати ще 250 кандидатів. Майже половина з тих, хто став військовослужбовцем за контрактом, мав вибір – йти на строкову чи служити на контрактній основі.

– Ми знайдемо місце будь-кому – хлопцю після школи чи ПТУ або випускникові університету. Останній, наприклад, може одразу розпочати з посади заступника командира взводу та отримувати 4,5 тисячі гривень. А з часом, можливо стати миротворцем, – повідомив підполковник Ігор Закревський.