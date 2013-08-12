Українські миротворці другої ротації в ДР Конго повернулися додому

11 серпня, о 03.00 до міжнародного аеропорту “Львів” імені Данила Галицького прибуло 135 українських миротворців другої ротації 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН у Демократичній Республіці Конго на чолі із старшим рейсу, заступником командира загону підполковником Володимиром Партикою.

Після приземлення та проходження процедур прикордонного і митного контролю, військовослужбовців зустріли командир 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Ігор Колесник та начальник армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Володимир Пістрюга, а також більше сотні рідних та близьких миротворців.

Виступаючи перед прибулими з вітальним словом генерал-лейтенант Ігор Колесник подякував миротворцям за службу та висловив переконання в тому, що отриманий досвід знадобиться їм у подальшій військовій службі.

– За останні вісім місяців ви внесли чималий вклад не лише у підняття іміджу Збройних Сил України, нашої держави, а й авторитету Місії ООН загалом. Не дарма командири іноземних контингентів у ДР Конго та керівництво й персонал Місії ООН високо цінують ваш високий професіоналізм та відповідальність за виконання доручених завдань. З вашим успішним поверненням на Батьківщину ми сьогодні розпочинаємо чергову, третю ротацію 18-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України, який виконує завдання у Місії ООН у ДР Конго.

По завершенню виступів та швидкоплинних зустрічей із рідними та близькими миротворці вирушили до однієї з військових частин 13-го армійської корпусу в місті Самборі, Львівської області, на базі якої вони впродовж визначеного терміну пройдуть медичний огляд та комплексне медичне обстеження, після чого роз’їдуться по своїх військових частинах, а згодом – у чергові відпустки до родин.

Загалом за час ротації українськими миротворцями було виконано 422 польоти, а загальний наліт склав майже 700 годин.

Цього ж дня, на базі 7-го полку армійської авіації, що у Новому Калинові, Львівської області відбулися урочисті проводи миротворців 3-ї ротації у ДР Конго.

За словами командира 13-го армійського корпусу генерал-лейтенанта Ігоря Колесника підготовка особового складу пройшла на високому рівні, загін до виконання завдань готовий.

– Сьогодні ми відправляємо третю ротацію в ДР Конго. Цей контингент виконуватиме такі ж самі завдання, як і попередня ротація, однак роботи в них побільшає, так як до складу авіатехніки включено ще два транспортно-бойові вертольоти Мі-8, що відповідно, дозволить збільшити внесок українців у справу захисту миру у цій країні.

Сьогодні, 12 серпня, о 06.00 більше 230 миротворців нової ротації з міжнародного аеропорту “Львів” відлетіли до Міжнародного аеропорту Кігалі, Республіка Руанда, потім автомобільним транспортом їх буде доставлено до Демократичної Республіки Конго.