У День Незалежності українські миротворці у ДР Конго провели 6 бойових вильотів

З самого ранку інженерно-авіаційною службою на аеродромі були підготовлені до вильоту 3 вертольоти Мі-24. Пізніше додатково був задіяний ще один вертоліт. Протягом дня льотчики провели 6 бойових вильотів із загальним нальотом понад 3 години. Одночасно наземний склад, автомобільна техніка практично весь день працювали на забезпечення польотів.

За словами начальника командного пункту 18-го окремого вертолітного загону полковника Віталія Шмакова, основними завданнями на польоти 22-24 серпня стали транспортування (перевезення вантажів та особового складу на майданчики у провінції Північне Ківу) та авіаційна підтримка військ ООН, Збройних сил ДР Конго. Так, 22-24 серпня льотно-підйомний склад загону здійснив 19 вильотів, а загальний наліт склав понад 15 годин.

У той же час у базовому таборі українських миротворців були проведенні заходи з посилення безпеки.

Враховуючи напружений робочий графік загону, урочистості з нагоди Незалежності України були перенесенні на неділю, 25 серпня.

На загальному шикуванні командир 18-го окремого вертолітного загону льотчик-снайпер полковник Андрій Когут привітав особовий склад зі святом та подякував миротворцям за сумлінну службу, проявлену з початку ротації. Начальник штабу загону підполковник Олександр Мальков зачитав привітання, які надійшли на адресу миротворців від керівництва Міністерства оборони України та святковий наказ про заохочення кращих військовослужбовців.

Військовий капелан загону – ієромонах Кукша освятив житлові приміщення, окропив особовий склад загону та побажав усім здоровими повернутися на Батьківщину, сумлінно виконувати накази та з честю нести високе звання миротворця.

У цей же день у базовому таборі в присутності керівника оперативної групи, начальника армійської авіації Сухопутних військ генерал-майора Валентина Пістрюги, керівного складу, командири загонів 2-ї та 3-ї ротацій – полковник Володимир Пастухов та полковник Андрій Когут підписали Акт про прийняття і здавання посади командира військової частини. До цього протягом майже 2 тижнів миротворці двох ротацій здавали і приймали майно, техніку, озброєння та боєприпаси. Вже за декілька днів особовий склад 18-го окремого вертолітного загону 2-ї ротації, який залишався у базовому таборі, повернеться в Україну.