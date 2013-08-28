Делегація Повітряних Сил ЗС України бере участь у “МАКС - 2013”

З 27 серпня розпочався візит делегації Повітряних Сил Збройних Сил України на чолі з командувачем Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенантом Юрієм Байдаком до Російської Федерації з метою участі у Міжнародному авіаційно-космічному салоні “МАКС – 2013”, (м. Жуковський, Російська Федерація).

Українські військові планують обговорити питання та провести переговори з провідними підприємствами авіаційної промисловості Російської Федерації, керівництвом Військово-повітряних сил Росії щодо подальшого розвитку військово-технічного співробітництва, а також ознайомитися з новими і перспективними зразками озброєння та військової техніки.

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