У Міноборони вивчають досвід іноземних радників щодо боротьби з корупцією

Засідання відбулось у форматі “круглого столу” із залученням представників Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

У заході також взяли участь директор Офісу зв’язку НАТО в Україні Марчін Кожіел, начальник відділу військового співробітництва Посольства США в Україні, радник з питань залучення експертної та матеріально-технічної допомоги з боку США підполковник США Трейсі Рушофф, радник з питань кадрового забезпечення розвитку ЗС України, управління та фінансового менеджменту у сфері оборони Філіп Джоунс (Великобританія), представники посольства Республіки Польща в Україні – контактного Посольства НАТО в Україні, посольства Литовської Республіки в Україні – країни, яка головує в ЄС, керівники профільних Департаментів вітчизняного оборонного відомства, Головного управління Військової служби правопорядку ЗС України.

– На цей час вже створено нормативно-правову базу та визначено структурні підрозділи Міністерства оборони та Збройних Сил України, які безпосередньо займаються зазначеними питаннями, – відзначив Павло Лебедєв. – Водночас, для здійснення подальшої системної роботи в цьому напрямі існує необхідність вивчення підходів, які застосовуються у провідних країнах світу шляхом залучення консультативно-дорадчої допомоги з боку іноземних радників при Міністерстві оборони та Генеральному штабі ЗС України.

Він подякував присутнім за інтерес до питань боротьби з корупцією у вітчизняному оборонному відомстві.

В ході засідання відбулось обговорення питань щодо запобігання та виявлення корупції у сфері оборони, визначення напрямів залучення міжнародної допомоги для побудови доброчесності в оборонних інституціях.

Зокрема, на зазначену тему мав слово директор Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Максим Гольдарб, про запобігання та протидію корупції у вітчизняних Збройних Силах доповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника військової служби правопорядку у ЗС України – начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗС України генерал-майор Ігор Криштун.

У свою чергу директор Офісу зв’язку НАТО в Україні Марчін Кожіел розповів про досвід подолання та запобігання корупції у сфері оборони.

– Хочу подякувати керівництву Міноборони за цю дуже вчасну зустріч. Корупція в оборонному секторі – це не українська специфіка, така проблема є і в інших країнах. І кожна країна вирішує такі антикорупційні питання по-своєму. Дуже приємно, що Міністр оборони займає в цьому питанні активну позицію, – відзначив Марчін Кожіел.

Під час обговорення визначених питань, зокрема, було оговорено розробку антикорупційних тренінгів, за участю іноземних експертів, на базі Національного університету оборони України, щоб розповсюдити їх в подальшому на всі щаблі.

– Я в готовності допомогти досягти ті цілі, які Вами визначені, – запевнив присутніх у подальшій співпраці Марчін Кожіел.

Захід завершився визначенням напрямів подальшої співпраці Міністерства оборони та Збройних Сил України з іноземними радниками із зазначених питань.