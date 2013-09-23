Лебедєв: “Навчання “Кленова арка-2013” – крок до створення спільного міжнародного підрозділу”

Нагадаємо, 20 вересня відбулося урочисте завершення багатонаціонального тактичного навчання “Кленова арка-2013”. Маневри проводилися на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Загалом до маневрів було залучено понад 500 військовослужбовців Збройних Сил України, Канади, Польщі та Литви, а також близько 50 одиниць військової техніки та чотири бойові вертольоти.

Під час навчань було зроблено акцент на тактичній підготовці військовослужбовців, зокрема представників старшинського та сержантського кладу, молодших офіцерів, що безпосередньо діють у гарячих точках під час участі у миротворчих операціях.