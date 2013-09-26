До кінця першого півріччя 2014 з території України вивезуть надлишковий меланж

Це бази у Вінницькій (м. Калинівка), Івано-Франківській (смт. Ценжів), Львівській (м. Радехів) та Київській (м. Біла Церква) областях. Нещодавно було повністю звільнено від меланжу ще одну базу зберігання – у Харківській області (смт. Шевченкове).

У Збройних Силах продовжується робота щодо повного вивільнення території України від небезпечного компоненту ракетного палива меланж. Загалом 2013 року з військових баз зберігання вилучено та передано на утилізацію до підприємств Російської Федерації близько 3800 тонн меланжу (всього, починаючи з 2008 року, – 13 260,3 тонни). До кінця першого півріччя наступного року територію України буде повністю звільнено від надлишкового меланжу.

Варто зазначити, що виконання програми утилізації дасть змогу Збройним Силам України скоротити неперспективні арсенали, бази і склади, вивільнити особовий склад для бойових частин, зменшити вартість утримання Збройних Сил.