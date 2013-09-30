Офіцер Віталій Герасимов допоміг своїй команді здобути кубок чемпіонату Європи зі стронгмену

У Дніпропетровську на фестивальному причалі відбулися командні змагання збірної України проти збірної Європи зі стронгмену “Forex Trend Strongman Cup 2013”.

Одним із організаторів та учасником змагань став голова Дніпропетровської обласної федерації стронгменів, заслужений майстер спорту та дворазовий володар титулу “Найсильніша людина світу” офіцер Повітряних Сил Збройних Сил України капітан Віталій Герасимов.

Головним рефері турніру був багаторазовий чемпіон світу в силовому багатоборстві Василь Вірастюк. Учасники турніру змагалися за перемогу у п’яти естафетах богатирського багатоборства. Зокрема, в перекидуванні 280-кілограмової покришки на час та піднятті Логліфта вагою 135 кілограмів. У наступних етапах турніру богатирям необхідно було в напівлежачому положенні тягнути 25-тонний бензовіз на дистанцію 15 метрів, а також підніманні Дамблу (95-кілограмової гантелі) та Менхуд стоуну (піднятті та перекидуванні на час цементних куль вагою від 100 до 180-ти кілограмів).

У напруженій та запеклій спортивній боротьбі титул чемпіонату Європи зі стронгмену здобула команда збірної України з рахунком 4:1.

Як розповів капітан Віталій Герасимов, ці змагання є прикладом для військовослужбовців оборонного відомства, адже команду збірної Європи представляли відомі спортсмени світового рівня. Це ще раз доводить, що за великого бажання можна з користю поєднувати заняття спортом та гідну службу в лавах Збройних Сил України, здобуваючи спортивні перемоги на користь нашої держави.