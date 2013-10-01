Боєздатні Збройні Сили – важлива запорука самостійності і суверенітету - Янукович

Пр оце відзначив сьогодні, 1 жовтня, Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович після завершення навчань у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ на Львівщині.

Наступне підвищення соціальних стандартів для військовослужбовців здійснюватиметься на основі сучасних підходів.

На переконання Президента, кроки, які вже зроблено і буде зроблено найближчим часом, сприятимуть поліпшенню кадрового потенціалу Збройних Сил України та рівня їх підготовки. За словами Віктора Януковича, це підвищить престиж та значимість професії військового в українському суспільстві.

– У сьогоднішньому світі боєздатні Збройні Сили – важлива запорука самостійності і суверенітету. Керівництво держави докладе всіх зусиль, щоб наша армія, авіація і флот були готові захистити Вітчизну, – підсумував Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович.